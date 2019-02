Na oproep Sofie Lemaire: ook in Dendermonde meer vrouwelijke straatnamen welkom Nele Dooms

28 februari 2019

10u55 0 Dendermonde De oproep van Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire om onder het motto #meervrouwopstraat meer nieuwe straatnamen naar vrouwen te noemen, kan ook in Dendermonde op begrip rekenen. Momenteel is het op dat vlak in de Ros Beiaardstad niet al te best gesteld, maar daar mag van burgemeester Piet Buyse best verandering in komen. “Al moeten voorstellen wel vanuit het Forum Cultuur komen”, zegt hij. “We staan er zeker voor open.”

Sofie Lemaire van StuBru heeft steden en gemeenten in Vlaanderen opgeroepen om meer straten naar vrouwen te vernoemen. Er heerst immers een enorme discrepantie: bitter weinig vrouwen hebben een straat naar zich genoemd gekregen. Acht steden, Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Leuven, Mechelen en Hasselt, engageerden zich al om daar meer aandacht aan te schenken.

Ook het Dendermondse stadsbestuur blijkt bereid vrouwen een betere plaats te geven als het op straatnamen aankomt. In de Ros Beiaardstad is het momenteel alleszins niet al te best gesteld op dat vlak. Op enkele straten genoemd naar vrouwelijke heiligen en de Koningin Astridlaan in het centrum na, is er welgeteld één straat genoemd naar een bijzondere vrouw uit de Dendermondse geschiedenis: Mevrouw Courtmansstraat en Mevrouw Courtmanspark in Oudegem.

“En zelfs dat is eigenlijk een uitzondering”, zegt burgemeester Buyse. “Meestal worden de straatnamen in onze stad afgeleid van oude toponiemen en dus zijn de meeste geen namen van personen, dus ook niet vrouwen. Als er al persoonsnamen voorkomen, zijn dit vaak burgemeesters, pastoors, schilders en dichters. Daarbij zijn weinig vrouwennamen terug te vinden. Mevrouw Courtmans is hierop een uitzondering, maar ze kreeg terecht een straat en park naar haar genoemd.”

Johanna Courtmans-Berchmans of Vrouwe Courtmans was een schrijfster van poëzie, toneel, en sociaal bewogen novellen en romans. Zij was onderwijzeres, schooldirectrice en een maatschappelijk geëngageerd schrijfster, één van de belangrijkste vrouwelijke auteurs in Vlaanderen tijdens de negentiende eeuw. Buyse, zelf historicus, vindt alvast nog wel wat bijzondere vrouwennamen terug in de rijke geschiedenis van de stad. “Onze stadsgidsen hebben zelfs een wandeling rond ‘Sterken Vrouwen van Dendermonde’ ontworpen”, zegt hij. “Bij de ‘Heren van Dendermonde’ in de twaalfde tot veertiende eeuw, tellen we zeker enkele vrouwelijke vorsten zoals Mathilde, Beatrijs van Saint-Pol en Maria van Vlaanderen. Hun standbeelden sieren het stadhuis en naar hen werd in het stadhuis de Mathildezaal genoemd.”

Als Buyse naar vroegere burgemeesters en industriëlen van Dendermonde kijkt, vindt hij vooral mannennamen. “Al was in Appels Isabella Segers burgemeester van 1921 tot 1938. Zij was één van de eerste vrouwelijke burgemeesters van België”, weet hij. “En bij de industriëlen is Marie-Louise Goens, één van de twee stichters van de touwslagerij Vertongen-Goens, een uitzondering. Vrouwelijke religieuzen leefden eerder teruggetrokken, maar de laatste grootjuffrouw van het begijnhof, Ernestine De Bruyne, was wel een bekende Dendermondenaar. Maar we hebben al een Begijnhof én een De Bruynlaan. Bij de kunstenaars telt de stad toch ook enkele belangrijke vrouwen: dichteres Rosiana Coleners, fotografe Léonie Byl en beeldhouwster Jeanne De Dijn. Van deze laatste zijn al tal van standbeelden in de stad te bewonderen.”

Heel veel kansen om bijkomende straten naar Dendermondse vrouwen te noemen levert een zoektocht dus niet op. Maar Buyse staat zeker niet weigerachtig tegenover het idee. “Al moet wel gezegd dat bij ons straatnamen worden gekozen op advies van de Werkgroep Cultureel Patrimonium, binnen het Forum Cultuur. Als er meer vrouwennamen moeten komen, moet het initiatief dus van het Forum komen”, klinkt het. “In de toekomst komen er allicht nog meer beschikbare vrouwennamen, aangezien vrouwen toch steeds meer belangrijke functies in onze stad vervullen.”