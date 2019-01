Na fietstocht van 9.000 km en roeitocht van 4.000 km bereikt avonturier Jelle Veyt nu top van Carstensz Piramide Nele Dooms

02 januari 2019

11u32 0 Dendermonde Avonturier Jelle Veyt uit Dendermonde heeft de top van de Carstensz Pyramid (net geen 4.500 meter hoog), de hoogste berg van Indonesië, bereikt. Daarvoor fietste hij eerst liefst 9.000 kilometer naar Indonesië, roeide 4.000 kilometer langs Indonesische eilanden en fietste ook nog eens 1.500 kilometer door de jungle van Papua.

Het avontuur kadert in Jelle Veyts levenswerk “Vayamundo 7 Summits”, waarbij de Dendermondenaar op elk continent van de wereld de hoogste berg wil beklimmen en die op eigen krachten bereiken. Zo stond hij 2,5 jaar geleden al op de top van de Mount Everest. Daarvoor fietste hij al 22.000 kilometer van Dendermonde naar Nepal, om onderweg ook de Elbroes, de hoogste berg van Europa, te beklimmen. Om de Mount Everest te bedwingen had Veyt drie pogingen nodig, maar omdat opgeven niet in zijn woordenboek staat slaagde die missie.

Hetzelfde geldt voor zijn reis naar Papua. Ook daar was een immense inspanning voor nodig en de tocht liep niet van een leien dakje. De fietstocht van aan de voet van de Mount Everest in Katmandoe naar het oosten van Java in Indonesië verliep dan nog vrij vlot, maar de roeitocht door de zee langs Indonesische eilandjes richting Papua was een ander paar mouwen. Veyt beschikte daarvoor over een speciaal op maat voor hem gemaakte roeiboot, maar werd ziek op zee.

“Een tropisch virus zorgde ervoor dat ik de tocht vroegtijdig moest afbreken en ik naar huis moest terugkeren”, vertelt hij. “Eens terug op krachten na de bacteriële infectie, trok ik terug naar Indonesië om de roeitocht voort te zetten. Maar tijdens het langste ononderbroken traject van 120 kilometer waarbij ik 35 uur aan één stuk door moest roeien, moest ik gered worden. Het drinkwater was slecht geworden en ik werd opnieuw ziek. Gelukkig waren er plaatselijke vissers die me naar land konden brengen. Ook de weersomstandigheden en sterke stroming in de zee waren niet evident te overwinnen.”

Toch bleef Veyt doorzetten. Dagelijks roeide hij tussen de 6 tot 16 uur op zee en sliep tussendoor op bewoonde en onbewoonde eilandjes. “Regelmatig kreeg hij steun van vrienden die een stukje mee roeiden”, zegt hij. “Maar toch moest ik twee maanden alleen op mijn boot doorbrengen. Deze expeditie is de zwaarste die ik ooit meemaakte. Ik ben dan ook enorm trots, want niemand heeft hem dit al ooit voorgedaan.”

Eens de kust van Papua bereikt, wachtte Veyt nog een tocht van een dikke 1.500 kilometer door de jungle naar de Carstensz Pyramid. “Ik was aanvankelijk van plan dit te voet te doen, maar de plaatselijke bevolking vertelde me dat ik kon fietsen. Daarmee ben ik de allereerste mens ooit die van Sorong naar Enarotali fietste”, klinkt het. “De lokale politie maakte zelfs een certificaat van deze prestatie. De tocht door de Papuaanse jungle had stevige beklimmingen, vreemde beesten en politiek gevoelige zones in petto. Door recente gevechten tussen het leger en Papuaanse rebellen kon ik niet verder fietsen en moest ik het allerlaatste deel van zeventig kilometer overvliegen. Maar ik kom later nog eens terug om ook dat laatste stuk effectief te fietsen. Nu moest ik doorzetten anders verviel met toelating om de berg te beklimmen.”

Op nieuwjaarsdag slaagde Veyt er vervolgens in om de Carstensz Pyramid te bedwingen en de top te bereiken. Die is 4.484 meter hoog. Ondertussen denkt Veyt trouwens al aan een volgend avontuur. Daarbij wil hij de Oceaan overroeien van Lissabon tot Miami in Amerika. Ook op dat continent wil hij de hoogste berg beklimmen. Eerst zal Veyt daarvoor tot Lissabon fietsen. Een eerste deel tot het Zuid-Franse Carcasson legde hij daarvoor al af met een handbike, in gezelschap van Belgisch kampioen handbiking Frank Van Linden, die wegens een zenuwziekte al jaren in een rolstoel zit. Met zijn “Vayamundo 7 Summits”-project zamelt Veyt geld in voor de vzw Shangrilahome, die straatkinderen in Nepal helpt. Info: www.jelleveyt.be.