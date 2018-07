N-VA zet meer vrouwen in top 10 van lijst 05 juli 2018

De meerderheid van kandidaten in de top tien op de verkiezingslijst van N-VA Dendermonde voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober is vrouw. De partij heeft verschillende nieuwe vrouwen bereid gevonden zich te engageren. Daar zitten er enkele uit de sociale sector bij. Naast huidig gemeenteraadslid Hilde Raman, thuisverpleegster, en onderwijzeres Els Verwaeren, een nieuwe naam, krijgt ook Sofie Heuvinck een prominente plaats op de lijst. Zij is zelfstandig verpleegkundige en telg uit de bekende jazzfamilie Heuvinck van Dendermonde. In de top tien staan ook Pascaline Clapdorp uit Grembergen, Gerda Van Riet uit Sint-Gillis en Jana Goeminne uit Schoonaarde. De jongste kandidate is Charlotte Van Houwe, een achttienjarige chiromeid uit Appels. Met haar 81 jaar is Annie Mariman de oudste kandidaat. "Beiden zijn sterk gemotiveerd voor hun eerste verkiezingsdeelname", zegt lijsttrekker Marius Meremans. "Met al deze aanwinsten komt er flink wat vrouwelijke vernieuwing in onze rangen. We hopen dat dit zich doortrekt in ons aantal mandatarissen."





(DND)