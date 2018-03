N-VA wil postbodes op pad tegen vereenzaming bejaarden 08 maart 2018

Oppositiepartij N-VA van Dendermonde stelt voor om beroep te doen op postbodes om eenzaamheid bij bejaarden op te sporen. Gemeenteraadslid Tomas Roggeman wil dat de stad contact opneemt met Bpost om dit project uit te rollen.





Dendermonde telt meer dan 2.600 80-plussers. 400 daarvan zijn ouder dan 90 jaar. "Door de vergrijzing wordt deze groep bewoners steeds groter", zegt Roggeman (N-VA). "Het gaat vaak om mensen die alleen wonen, slecht te been zijn en weinig contact hebben met de buitenwereld. Dat leidt gauw tot sociaal isolement. Eenzaamheid bij bejaarden is een groeiend probleem."





Om dat te bestrijden ziet N-VA heil in een samenwerking tussen stad, OCMW en Bpost. "Sociale diensten hebben naar ouderen toe wel een groot aanbod, maar ze weten de mensen niet altijd te vinden", legt Roggeman uit. "Om vereenzaming op te sporen, kunnen we postbodes inschakelen. Die kennen de buurten en kunnen makkelijker contact leggen met ouderen. Postbodes krijgen een speciale opleiding en bezoeken bejaarde inwoners met een vragenlijst om inzicht te krijgen in hun situatie."





Gelijkaardige projecten liepen al in onder andere Oostende, Hasselt, Aalter en Liedekerke. "De stad kan Bpost vragen naar de voorwaarden en de prijs voor z'n project", klinkt het.





OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) vindt dat de sociale dienst en de dienstencentra van het OCMW al genoeg doen voor de doelgroep. "Onze centra zijn er net voor meer sociaal contact", zegt hij. "En we zijn ook bezig met een buurtzorgproject." (DND)