N-VA wil duurzamer DDS

02u32 1 Dendermonde N-VA wil een nieuwe visie voor DDS, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare. De partij vindt dat de intercommunale momenteel te weinig realiseert en "niet klaar is om de uitdagingen inzake economie, milieu en duurzaamheid in de 21ste eeuw aan te gaan".

DDS werd begin jaren zeventig opgericht om de toen tanende economie en tewerkstelling in deze regio nieuw leven in te blazen. N-VA ontkent niet dat DDS daar in geslaagd is. "Maar we stellen wel vast dat ze te weinig realiseert voor de aangesloten gemeenten", zegt Marius Meremans, volksvertegenwoordiger en schepen in Dendermonde. "Nochtans kan ze een belangrijke rol spelen voor nieuwe uitdagingen."





N-VA wil daarom met DDS én andere partijen een nieuwe visie voor de intercommunale ontwikkelen. In 2019 loopt de overeenkomst over het bestaan van DDS af en moet beslist worden of de intercommunale blijft bestaan of niet. "Voor N-VA moet DDS zich inspannen om de bestaande, volgebouwde, bedrijventerreinen efficiënter in te richten", zegt Meremans. "Meer flexibiliteit en ruimte voor hoogbouw moet investeerders aantrekken."





Volgens de partij moet DDS ook een eigen dienst krijgen om infrastructuurprojecten uit te tekenen en te realiseren in plaats van dure studiebureaus.





"DDS moet ook meer ondersteunen in duurzame ontwikkeling om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Zelfs een regionale archeologische dienst moet mogelijk zijn", klinkt het. "Renovatie van panden moet betaalbare eerste woningen voor jonge gezinnen op de markt brengen", besluit Meremans. (DND)