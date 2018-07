N-VA vraagt meer info rond orgaandonatie Nele Dooms

27 juli 2018

14u09 1 Dendermonde Oppositiepartij N-VA wil dat het Dendermondse stadsbestuur aan de bevolking meer informatie verstrekt rond orgaandonatie.

"Er komen immers mogelijkheden om je te registreren als orgaandonor en daar moet de nodige ruchtbaarheid aan gegeven worden", vindt gemeenteraadslid Tomas Roggeman. "Eén enkele orgaandonor kan immers tot acht levens redden. Maar de wachtlijsten zijn lang. Sensibilisering is dus van levensbelang."

Sinds kort is het mogelijk om je te registreren als orgaandonor via de huisarts. Dankzij een recente wetswijziging komt daar ook een digitale applicatie bij. "Het is nuttig dat de stadsdiensten de nieuwe opties onder de aandacht brengen", zegt Roggeman. "Registratie neemt onzekerheid en eventuele heibel tussen nabestaanden en dokters weg, door personen zelf te laten beslissen of ze al dan niet donor willen zijn. Dendermonde kan daar ook een steentje toe bijdragen."

Schepen van Sociale Zaken Patrick Meulebroek ondersteunt het voorstel volmondig. Schepen van Communicatie Leen Dierick is ook akkoord. "In het verleden bezorgden we al informatie rond orgaandonatie. We zullen nu onze verschillende communicatiemiddelen opnieuw benutten om nieuwe info te verstrekken", zegt ze.