N-VA: "Ondergronds parkeren paniekvoetbal" 31 maart 2018

03u18 0 Dendermonde Oppositiepartij N-VA heeft bedenkingen bij de plannen van het schepencollege om negentig ondergrondse parkeerplaatsen te kopen onder het complex Mechelse Poort.

De stad wil hiermee een alternatief bieden voor de parkeertoren achter de brandweerkazerne die niet gebouwd zal worden. "Dat werd een jaar geleden aangekondigd als oplossing voor de parkeerproblematiek in het centrum. Maar nu gaat dit project plots niet door en worden ondergrondse parkeerplaatsen aangekocht. Puur paniekvoetbal", zegt Bart Nobels (N-VA). "Hier is geen duurzame visie op het parkeerbeleid. Eerst is de parkeerproblematiek lang genegeerd. Nu moet plots alles snel gaan om voor de verkiezingen toch nog iets te realiseren. N-VA had al direct twijfels bij het 'snel' bouwen van een parkeergebouw. Spijtig genoeg krijgen we gelijk." N-VA vraagt zich bovendien af of negentig ondergrondse parkeerpaatsen wel voldoende zijn. "De parkeercapaciteit wordt eigenlijk niet verhoogd, want het zijn plaatsen die een privéinvesteerder toch zou aanbieden", klinkt het.





(DND)