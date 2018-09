N-VA laat verkiezingslijst ongewijzigd Jan Vanhove mag op lijst blijven, ondanks link met Schild & Vrienden Nele Dooms

06 september 2018

16u03 2 Dendermonde In tegenstelling tot N-VA Aalst laat de partij in Dendermonde haar verkiezingslijst wel ongewijzigd. Kandidaat Jan Vanhove (19) behoudt dus zijn plaats, ook al werd ook hij in verband gebracht met de in opspraak gekomen jongerenvereniging Schild & Vrienden. "Jan had zijn lidmaatschap opgezegd om op onze N-VA-lijst te kunnen staan", zegt lijsttrekker Marius Meremans.

De reportage over de jongerenbeweging Schild & Vrienden in het VRT-programma veroorzaakt heel wat opschudding. De organisatie werd er ontmaskerd als racistisch, seksistisch en antisemitisch, die het geweld niet schuwt en die in verenigingen infiltreert. Dat blijkt uit berichten uit een afgesloten Facebookgroep van Schild & Vrienden en een geheime chatbox, waar leden onder andere racistische fotomontages delen. Eén van die kernleden bleek Stijn Everaert, N-VA-kandidaat in Aalst voor de gemeenteraadsverkiezingen, te zijn. Hij besliste al om een stap opzij te zetten.

Op de 'ledenlijst' van Schild & Vrienden wordt ook Jan Vanhove uit Sint-Gillis-Dendermonde genoemd. De negentienjarige jongeman bekleedt bij de Dendermondse N-VA de 31ste plaats op de verkiezingslijst. En daar zal hij blijven staan. "Ik zie geen enkele reden om Vanhove van onze lijst te schrappen", zegt lijsttrekker Marius Meremans.

Meremans heeft zijn argumenten voor die beslissing klaar. "Ik kende de organisatie Schild & Vrienden en heb de bedenkingen die ik daarover had ook openlijk gepost op hun Facebookpagina", zegt Meremans. "Ik wist ook dat Jan eens betrokken was geweest bij een actie aan het Gravensteen in Gent. Voor hij zijn plaats kreeg op de lijst, is duidelijk gemaakt dat we niet wilden dat hij dan nog langer lid was van Schild & Vrienden en Vanhove heeft daarop toegezegd zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij is die afspraak nagekomen en heeft daarna aan geen enkele actie meer deelgenomen. Hij is geen lid meer en dus is er geen reden hem van de lijst te halen."

Meremans veroordeelt het "onverholen racisme" van Schild & Vrienden. "Maar Jan Vanhove wist niets van een besloten Facebookgroep en geheime chatsessies waarin die dingen naar voren kwamen", zegt Meremans. "Hij heeft dan ook zeker nooit iets gepost. We gaan hem nu dan ook niet laten vallen omdat hij met de organisatie vernoemd is geweest. Jan zelf is heel geschrokken en ontdaan door de hele heisa. Hij is een emotioneel wrak, terwijl hij zich volop moet voorbereiden op een examen vrijdag."

Een zelfde argument klinkt ook bij N-VA-lijsttrekker Raf De Wolf uit Lebbeke. Ook Brent Roeland, voorzitter van Jong N-VA en op plaats 15 op de Lebbeekse N-VA-lijst, werd verbonden met Schild & Vrienden. "Laat duidelijk zijn dat Brent de Facebookgroep geliket heeft bij het begin ervan, maar nooit naar een bijeenkomst of actie is geweest", zegt De Wolf. "Personen van Schild & Vrienden kunnen nooit bij onze partij thuishoren, maar Brent heeft nooit geweten van de besloten kerngroep en hangt zeker dat gedachtegoed niet aan. Hij kan dus op onze lijst blijven."