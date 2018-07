N-VA heeft volledige lijst verkiezingen klaar 12 juli 2018

02u43 3 Dendermonde Als eerste partij in Dendermonde heeft N-VA haar volledige verkiezingslijst voorgesteld. Ook de speerpunten van haar programma zijn gekend.

Tussen de 35 N-VA-kandidaten zijn heel wat nieuwe namen terug te vinden. De jongste, Charlotte Van Houwe, is achttien jaar, de oudste, Annie Mariman, 81. De top tien bestaat voor zestig proecnt uit vrouwen. "We hopen dat dit zich na de verkiezingen kan vertalen in meer vrouwen in de gemeenteraad", zegt lijsttrekker Marius Meremans.





Eerste vrouw op de lijst, op de tweede plaats na Meremans, is Els Verwaeren. Tomas Roggeman, huidig gemeenteraadslid, neemt plaats drie in, gevolgd door Bart Nobels en Hilde Raman, ook gemeenteraadsleden. Een zesde plaats is voor nieuwkomer Patrick Van Campenhout. Sofie Heuvinck, Pascaline Clapdrop en Gerda Van Riet vervolledigen de top tien. Lijstduwer is Walter Degyers, nu fractieleider in de gemeenteraad.





Meebesturen

De speerpunten zijn duidelijk. "Dendermonde staat stil, daar willen we verandering in", zegt Meremans. "We moeten investeerders lokken, fiets- en voetpaden moeten beter, de stad moet properder. We gaan ook voor betaalbre bejaardenflats én dienstencetra in alle deelgemeenten. Ook een beter parkeerbeleid is nodig."





N-VA maakt er geen geheim van dat het volgende legislatuur geen oppositiekuur meer wil zoals nu, maar wel wil meebesturen. "Liefst geen centrum-linkse coalitie zoals nu meer", zegt Meremans. "De kiezer bepaalt, maar wie voor N-VA kiest mag weten dat wij gaan voor een centrum-rechtse coalitie." (DND)