Mythes en Sagen in Bastion VIII

In het natuureducatief centrum Bastion VIII in Dendermonde zijn op zaterdag 2 juni allerlei verhalen te horen. Het gaat om natuurverhalen, mythes en sagen. Soms zijn ze echt gebeurd, vaak zijn ze helemaal verzonnen, af en toe zijn ze een beetje van beide. Iedereen kan ermee kennismaken tijdens een rondwandeling tijdens de schemering in Bastion VIII.





De organisatie is in handen van de provincie Oost-Vlaanderen. De wandelingen en verhalen vinden plaats van 19 tot 21 uur. Bastion VIII bevindt zich aan de Begijnhoflaan 45 in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: bastion8@oost-vlaanderen.be of 052/21.08.74. (DND)