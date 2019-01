Muzikanten Sint-Cecilia steken fakkels aan Nele Dooms

28 januari 2019

De muzikanten van de Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van Appels staken het voorbije weekend fakkels aan. Daarmee gingen ze op wandel langs de velden in Appels. De harmonie koppelde de fakkelwandeling aan een toast op het nieuwe jaar. “Voor we in basisschool Oogappel met elkaar klinken op 2019, maken we een gezellige wandeling door het donker”, klinkt het. “Onderweg kan iedereen zich laten verwennen met een glaasje jenever of een warm drankje. Nadien is het binnen nog zo gezellig, met een warme hap en een vicarisbiertje.”