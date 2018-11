Muziekmaatschappij Sint-Cecilia viert feest Nele Dooms

Koninklijke Katholieke muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Appels viert dit weekend haar jaarlijkse Sint-Ceciliafeest. Op zaterdag 17 november vindt om 19 uur een academische zitting met receptie plaats in het lokaal van de harmonie aan café Half Af in de Hoofdstraat. Verdienstelijke muzikanten zullen er een medaille krijgen. Op zondag 18 november luistert de harmonie om 10 uur de eucharistieviering in de kerk van Appels op. Aansluitend brengen de muzikanten een bezoek aan de verschillende cafés van Appels. Voor hun muzikale rondgang krijgen ze gezelschap van de twirlinggroep van dansgroep ShaMoDo It.