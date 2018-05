Muziekliefhebbers krijgen stem 23 mei 2018

02u33 1

Muzikanten, dj's en producers uit Dendermonde mogen zich laten horen. Vandaag, woensdag 23 mei, vindt de Popraad plaats. De stad organiseert dit samen met Poppunt, jeugdhuis Zenith, LAB58 en cultuurcentrum Belgica. Het doel van de avond is om de noden, wensen, dromen en ideeën te weten te komen van iedereen die met muziek bezig is. Zo kan het stadsbestuur werken aan een sterk muziekbeleid. "Het is een unieke kans waarvan we hopen dat velen ze samen met ons grijpen", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Iedereen is welkom in Jeugdhuis Zenith." Daar worden de resulaten van een enquête besproken en volgt een brainstorm over muziekbeleid. De Popraad begint om 19 uur. Zenith bevindt zich aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. (DND)