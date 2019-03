Muziekkapel Brandweer zet de trombone in de kijker Nele Dooms

14 maart 2019

14u07 0 Dendermonde De Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde bereidt zich volop voor op een volgende “Musical Notes”-concert. Dat is een jaarlijkse gewoonte. Deze keer gaat alle aandacht naar de trombone. “In de hoop dat we in de toekomst meer koperblazers mogen verwelkomen”, klinkt het.

Dat het nieuwe concert de titel “Trombone Fever” draagt, is geen toeval. Zowel Kapitein-Kapelmeester Patrick Heirbaut als voorzitter van de muziekkapel Wouter Rogiers kwamen ooit bij dezelfde trombone-leraar terecht. “Het is deze leraar, de Zelenaar Bob Van Der Strieckt, die we nu strikten om als solist mee te werken aan het concert”, zeggen de twee. “Hij is niet van de minste, want als solotrombonist verbonden aan het Symfonieorkest Vlaanderen. Als freelance muzikant treedt hij op met orkesten zoals het National Orkest van België, Brussels Philharmonic, het Orkest van de Koninklijke Muntschouwburg en Antwerp Symphony. Bob geeft ook les aan de muziekacademies van Lokeren, Lebbeke en Lede.”

De muziekkapel kiest er bewust voor om de trombone als koperblaasinstrument centraal te zetten. Daarmee hoopt de muziekvereniging in de toekomst meer koperblazers aan te trekken. “Dat is de jongste tijd niet evident. Ook muziekacademies kampen met een te kleine instroomprobleem voor koperblazers”, zegt Rogiers. “Wij willen tonen dat het spelen van een koperblazer heel wat mogelijkheden biedt. Binnenkort gaan we ook samenwerken met de muziekacademie om jonge kinderen aan te sporen te kiezen voor een blaasinstrument.”

Tijdens “Trombone Fever” brengen de muzikanten een uitgebreid en gevarieerd programma, afgewisseld met melodische vertellingen door presentator-acteur Herman Verberckmoes. Het concert vindt plaats op 30 maart om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Info: 0472/59.50.35 of www.kmbd.be.