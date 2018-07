Muziekkapel brandweer repeteert met Sabien Tiels en Jelle Cleymans 17 juli 2018

De Koninklijke Muziekkapel van de Dendermondse brandweer is volop bezig met de voorbereiding van het concert op zaterdag 21 juli, naar aanleiding van de Nationale Feestdag.





Het is traditie dat de Muziekkapel in Dendermonde dan optreedt. Deze keer krijgen de muzikanten het gezelschap van Sabien Tiels en Jelle Cleymans. Een eerste repetitie met beide artiesten in de Dendermondse brandweerkazerne is alvast goed verlopen. "Het is ondertussen de gewoonte dat onze Muziekkapel voor de feestdag een gastartiest uitnodigt om mee op te treden", zegt voorzitter Wouter Rogiers. "Zo hadden we in het verleden al Belle Perez, Jean Bosco Safari, Geena Lisa, Udo en Lisa Del Bo op bezoek. Met Sabien Tiels en Jelle Cleymans kiezen we deze keer voor twee echte rasmuzikanten. Zij brengen hun eigen nummers, maar ook een reeks bekende covers. Zo komen verschillende stijlen en genres aan bod, zodat echt iedereen ten volle kan genieten."





Kapitein Kapelmeester Patrick Heirbaut is enthousiast: "Deze twee artiesten passen perfect bij de stijl van onze muziekkapel", zegt hij. "Ze brengen klassieke popnummers en dat spelen onze muzikanten graag."





Het concert past in een zomers drieluik van de Muziekkapel. Zo was er enkele weken geleden nog het aperitiefconcert tijdens de Brandweeropendeurdag en volgt op 2 september nog een aperitiefconcert tijdens de Bloemencorso in Sint-Gillis om de zomer af te sluiten. Het concert op de Grote Markt start zaterdag om 20 uur. (DND)