Muziekacademie verhuist in december Nele Dooms

01 december 2018

14u12 0 Dendermonde De verhuis van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde naar een tijdelijk onderkomen zal plaatsvinden in de week van 10 december. Aanleiding zijn grote renovatiewerken die aan het gebouw zullen plaatsvinden.

De verbouwingswerken aan de academie, in de Kerkstraat, omvatten de realisatie van een nieuwe toegang via de binnenkoer van de academie, met een nieuwe inkomhal die ook dienst kan doen als exporuimte. Er komen nieuwe trappen en twee liften. Sanitair en stookplaats worden vernieuwd en er is extra bergruimte voorzien. De nieuwe inkomhal zal voor- en achterbouw met danszaal met elkaar verbinden. Ook de binnenkoer wordt opnieuw aangelegd en krijgt meer groen.

Deze werken zullen in het voorjaar starten. Maar daarvoor moet het academiegebouw wel leeg gemaakt worden. De leerlingen krijgen tijdens de renovatie elders onderdak. De grote verhuis is voorzien in de week van 10 december. Vanaf 15 december zullen de lessen plaatsvinden op diverse locaties, zoals het Sociaal Huis, de bibliotheek en het Oscar Romerocollege. De terugkeer naar het vernieuwde gebouw is voorzien in het schooljaar 2020-2021.