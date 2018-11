Muziek in kerkje Vlassenbroek Nele Dooms

14 november 2018

13u44 0

De vzw Parochiale Werken van Vlassenbroek organiseert op zaterdag 17 november een concert. De opbrengst daarvan gaat naar het onderhoud van het plaatselijk kleuterschooltje van Vlassenbroek in Baasrode. Er komen voor het concert twee uitzonderlijke artiesten langs. Charlotte Wajnberg is finaliste en laureate van de Canvas-Klara publieksprijs van de Koningin Elisabethwedstrijd 2018. Aaron Wajnberg, haar echtgenoot, was begeleider aan de piano in dezelfde wedstrijd. Beide artiesten hebben in binnen- en buitenland hun kunnen al laten horen. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Gertrudiskerk in Vlassenbroek. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: 052/22.31.13 of via philipsmarcel@pandora.be.