Musea starten nieuwe ateliers voor educatief aanbod 08 maart 2018

02u48 0 Dendermonde De Dendermondse Musea zorgen voor een opfrisbeurt van hun educatief aanbod. Resultaat zijn een nieuwe reeks 'ateliers' voor kinderen. Zo komen vroegere ambachten weer tot leven.

In het Museum voor Volkskunde, in het Sint-Alexiusbegijnhof, beten kinderen van de lagere school de spits af met een workshop leerbewerking. Na een bezoek aan het museum, gingen ze zelf aan de slag om een armband, sleutelhanger of geldbuiteltje te maken in leer, net zoals dat vroeger gebeurde. Ze kregen daarvoor hulp van profesioneel lederbewerkster Ellen De Vos uit Sint-Gillis-Dendermonde. De komende maanden komen er nog meer nieuwe ateliers aan, zoals een belevingstocht in het Begijnhof waarbij de deelnemers verkleed zijn als begijntjes.





"Met de educatieve ateliers willen we de vroegere ambachten levendig maken voor de kinderen en zo hun interesse wekken", zegt educatief medewerker van de musea Thomas Verwaeren. "In de collectie van de musea bevinden zich heel wat objecten gerelateerd aan oude ambachten en lokale nijverheden. Door zelf die technieken te proberen, kunnen de klassen een ambacht echt beleven."





De lancering van nieuwe educatieve ateliers kadert binnen een volledig veranderingstraject waar de Dendermondse musea mee bezig zijn. "Zo bekijken we momenteel ook om de collectie en inrichting van onze musea aantrekkelijker te maken", zegt schepen van Cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "Hetzelfde doen we met ons educatieve aanbod."





(DND)