Muntenbeurs met veiling 02 juni 2018

De Numismatische Kring Dendermonde organiseert op zaterdag 2 juni een ruilbeurs. Verzamelaars vinden er munten, bankbiljetten, noodgeld, medailles, penningen en ander numismatisch materiaal. De beurs is te bezoeken van 12 tot 16.30 uur. Om 15 uur vindt een veiling van muntloten plaats. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal 't Klokske, aan de Pijnderslaan in de wijk Keur in Dendermonde. De toegang is gratis. (DND)