Muntenbeurs met nieuwjaarsveiling

De Numismatische Kring Dendermonde organiseert op zaterdag 6 januari een Muntenbeurs. Op deze ruilbeurs kunnen verzamelaars van munten, bankbiljetten, medailles, penningen, noodgeld enzovoort terecht. De beurs is te bezoeken van 12 tot 18.30 uur. Om 15 uur vindt een bijzondere nieuwjaarsveiling van muntloten en collectiestukken plaats. Iedere bezoeker krijgt een gratis lot voor de tombola met mooie prijzen zoals goudstukken, zilver, collectiemunten en een fles bubbels. De Muntenbeurs vindt plaats in zaal 't Klokske in de wijk Keur, aan de Pijnderslaan in Dendermonde. De toegang is gratis. Meer informatie over het evenement op de website www.egmpveiling.be/dender. (DND)