Moving met vier teams naar WK Rope Skipping Nele Dooms

19 juli 2018

11u05 1 Dendermonde Moving Baasrode trekt met vier teams naar het Wereldkampioenschap Rope Skipping. Dat vindt dit jaar plaats in de stad Shangai in China.

Maandag 23 juli vertrekken de twintig springers op hun avontuur. "We zijn bijzonder trots dat Moving opnieuw vertegenwoordigd is tijdens een Wereldkampioenschap", zegt Aster Herssens. "Onze vier teams met beloften, junioren en senioren wisten zich te plaatsen tijdens het Belgisch kampioenschap. We hebben er de voorbije maanden intensieve training opzitten om ook in Shangai goed te presteren."