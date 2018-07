Moving behaalt zilver op WK Rope Skipping Nele Dooms

26 juli 2018

09u37 0 Dendermonde Rope Skippingclub Moving van Baasrode doet het fantastisch tijdens het WK Rope Skipping in Shangai.

Vier teams springers vertrokken voorbije maandag naar China en ondertussen zitten de eerste wedstrijden erop. Dat leverde al meteen de eerste medailles op. Het team van Fiebe, Lore, Maxime, Morgane en Gitte werd heel knap tweede Overall en behaalde daardoor een zilveren medaille. De dames scoorden daarnaast ook nog eens vier medailles op onderdelen. Het team van Siggi, Nicky, Britt, Lynn en Sebe werd verdienstelijk 12de. "We zijn supertevreden", zegt coach Bram Herssens enthousiast. "Team Sigi heeft een jaar met wat tegenslagen en moeilijke vervangingen achter de rug. Toch bleven deze springers zich inzetten en waren ze heel gemotiveerd. Team Fiebe heeft het dan weer bijzonder goed gedaan. Een zilveren medaille, daar hadden we niet over durven dromen toen we naar het WK vertrokken. De intensieve trainingen de voorbije maanden werpen hun vruchten af."

