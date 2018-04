Motorrijder zwaargewond bij frontale botsing 19 april 2018

03u00 0

Een 51-jarige motorrijder uit Sint-Gillis-Dendermonde is gisterenmiddag rond 15 uur zwaargewond geraakt nadat hij in aanrijding kwam met een personenwagen.





Hij knalde aan het kruispunt Broekkantstraat met de Baasrodestraat in Baasrode frontaal op een Toyota Hybride die links wilde afslaan. Daarna reed de man tegen een elektriciteitskast aan en vloog over een metalen omheining in een voortuin. De vijftiger kwam tien meter verder hard neer op het asfalt. De ambulance en de mug voerden de man af naar het ziekenhuis, maar hij verkeert niet in levensgevaar. De schade aan beide voertuigen was bijzonder groot en de weg lag bezaaid met brokstukken.





De voertuigen moesten getakeld worden en er was heel wat verkeershinder. (KBD)