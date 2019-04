Motard (69) ontkent achtervolging van Dendermonde tot Kapelle-Op-Den-Bos: “ik kan het niet geweest zijn, ik zat in Rotterdam.” Man wordt opgemerkt tijdens controle op het Hoogveld, waarna achtervolging begint. Koen Baten

09 april 2019

14u37 0 Dendermonde Ronald D.M. moest zich vanmorgen verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde voor een achtervolging van meer dan 23 kilometer lang. De feiten speelden zich af in juni 2017, toen D.M. een politiecontrole passeerde met zijn Kawasaki motor waarvan de nummerplaten afgedekt waren met een plastieken zak. Enkele weken daarvoor werd hij ook al geflitst aan hoge snelheid, maar kon hij niet geïdentificeerd worden omdat zijn nummerplaten ook afgeplakt waren. “Ik was in Rotterdam op het moment van de feiten", aldus de beklaagde.

De feiten dateren intussen al bijna van twee jaar geleden, een agent van de politiezone van Dendermonde kwam vandaag getuigen over de feiten die hij gezien heeft. Bij een statische controle op het Hoogveld reed de motard zonder stoppen verder en merkten ze op dat zijn nummerplaat afgedekt was. “Ik herkende zijn kledij en de afgedekte nummerplaat en motor van op de foto toen hij geflitst was", aldus de agent. “Onmiddellijk zette ik de achtervolging in met de motor samen met een andere agent om de man staande te houden, maar hij ging hier niet op in. Mijn blauwe lichten waren aan en er was al oogcontact geweest, maar toch reed de beklaagde gewoon verder", klinkt het.

De achtervolging duurde een hele tijd, hierbij pleegde D.M. tal van overtredingen, hij negeerde een rood licht, reed aan een hoge snelheid en stopte niet voor de politieagenten die hem achterna reden. In Londerzeel reed de verdachte een weg in en verstopte hij zich in de bossen. Toen de agenten daar aan kwamen reed hij opnieuw weg met zijn Kawasaki. “De achtervolging ging dan nog verder tot in Kapelle-Op-den-Bos, maar daar raakten we de persoon in kwestie kwijt", verklaarde de agent in de rechtbank.

Een week na deze feiten trof een patrouille dezelfde motard aan op de Martelarenlaan in Dendermonde. De nummerplaten waren toen niet afgedekt en de patrouille kon de man staande houden en hem confronteren met de feiten. Hij werd meegenomen naar het politiebureau en ondervraagd over deze feiten, maar de man blijft ontkennen dat hij er iets mee te maken had. “Ik kan daar onmogelijk geweest zijn op dat moment", zegt D.M. “Ik zat met enkele vrienden in Rotterdam. Zij kunnen dat ook bevestigen, ze zijn hier ook om te bevestigen. Het is niet mij die jullie zoeken maar iemand anders", klinkt het.

Ook de advocaat is er van overtuigd dat de politie iemand anders zoekt. “Mijn cliënt wordt eind dit jaar 70. Hij heeft de fysiek niet om deze halsbrekende toeren uit te halen. Het was volgens mij iemand die de confrontatie met de politie zocht, maar mijn cliënt heeft geen reden om dit te doen", klinkt het.

D.M. is echter niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al 13 keer veroordeeld. Het openbaar ministerie vroeg dan ook een strenge straf. Hij riskeert een boete van 7.200 euro en een rijverbod van 2 jaar en drie maanden. Het openbaar ministerie wil ook zijn motor verbeurd laten verklaren. De politierechtbank doet uitspraak op 23 april.