Mosselen smullen bij Feestkomitee Nele Dooms

07 november 2018

17u07 1

Het Feestkomitee van Mespelare organiseert op zaterdag 10 november een mosselfestijn. Bezoekers kunnen kiezen uit mosselen met frietjes aan 20 euro of met brood aan 18 euro. Er staat ook boterham met boerenhesp op het menu en voor de kinderen is er curryworst met frietjes. Het eetfestijn start vanaf 18 uur. De tafels staan gedekt in Centrum De Mespel, aan de Mespelarestraat. Info en inschrijvingen: mosselenmespelare@gmail.com.