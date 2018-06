Mooie start voor Denderpop NELE DOOMS

22 juni 2018

Het stadspark in Dendermonde stroomde gisteren goed vol voor de start van het tweedaags stadsfestival Denderpop. De Dendermondse dansgroep ShaMoDo It mocht het muziekevenement openen. Dat is jaarlijkse traditie.





"We geven immers graag ook kans aan lokaal talent", zegt organisator Rob Huijghe. "En we bieden een mix van dansoptredens en allerlei muziekgenres. Ondertussen weten we dat dit goed gesmaakt wordt door ons publiek."





Gisterenavond kon dat publiek genieten van optredens van Airplane, Les Truttes en DJ Jan Vervloet.





Vanavond, zaterdag 23 juni, krijgen de bezoekers nog onder andere Nevemind Nessie, Jebroer en Daan te zien. DJ Dosschy, die deze zomer voor de tweede keer in Tomorrowland draait, sluit Denderpop af.