Mooie start voor bloedafnames in nieuw lokaal Nele Dooms

17 januari 2019

Het Rode Kruis van Dendermonde heeft een mooie start genomen voor een nieuwe reeks bloedafnames. Sinds het voorbije weekend heeft de organisatie, na jaren van huisvestingsproblemen, een nieuwe thuis gevonden. Het Rode Kruis heeft voortaan de vroegere parochiezaal in de wijk Serbos in Sint-Gillis-Dendermonde als thuisbasis. Daar vond dus ook voor het eerst een bloedafname plaats. Meer dan negentig donoren en kandidaat-bloedgevers daagden op. Daar zijn ze bij het Rode Kruis erg blij om, maar de organisatie roept Dendermondenaren op om zoveel mogelijk bloed te komen geven. Dat kan immers levens redden. Een volgende bloedafname vindt plaats op woensdag 23 januari. Geïnteresseerden zijn welkom in de lokalen aan de Serbosstraat van 17.30 tot 20.30 uur.