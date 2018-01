Mooie opbrengst voor To Walk Again 31 januari 2018

Het benefietontbijt dat Kristel Gevaert uit Dendermonde en een team enthousiaste vrijwilligers organiseerde ten voordele van To Walk Again heeft een mooie som opgebracht. De organisatoren slaagden erin een netto winst van 11.700 euro te vergaren. "We zijn bijzonder fier om de organisatoren van Marc Herremans, die personen met een verlamming weer wil laten bewegen, op deze manier te kunnen steunen", zegt Gevaert. De cheque werd overhandigd in 't Oud Gemeentehuis in Wieze. Daarop volgde een evaluatie van de eerste editie van het benefietontbijt. "Die draaide positief uit, zodat we nu al kunnen zeggen dat er een vervolg komt", zegt Gevaert. "Een tweede editie wordt gepland in 2019."





(DND)