Mooie cheque voor speelplein Toeter Nele Dooms

05 december 2018

13u01 1

Speelpleinwerking Toeter is een mooie cheque rijker dankzij de organisatoren van de Ronde van Grembergen. Een nieuwe groep enthousiastelingen zorgde het voorbije jaar voor een doorstart van de succesvolle estafetteloop. “Het gebeuren, waarbij teams met één loper en drie fietsers zes ronden door Grembergen afleggen, was erg geslaagd”, zegt Frans Van Heck. “Dat zorgde ervoor dat we een mooi bedrag bij elkaar haalden voor het goede doel.” De organisatoren overhandigden een cheque van 1.000 euro aan Toeter. “Daarmee kan de vereniging haar werking verder uitbouwen en in de zomer tal van kinderen leuke speelpleindagen bezorgen”, zegt Van Heck.