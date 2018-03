Mooie cheque voor Samana 15 maart 2018

De organisatoren van de jaarlijkse Kerststallentocht hebben met hun jongste editie alweer een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Dat maakte dat ze een dikke cheque konden overhandigen. Die ging naar Samana Baasrode, het vroegere Ziekenzorg. De vereniging is meteen 1.999 euro rijker. "De Kerststallentocht was alweer een groot succes", zegt François De Bleser, stuwende kracht achter het evenement. "Opnieuw werkten veel verenigingen hiervoor samen. En dat maakt dat we het goede doel weer een mooi duwtje in de rug kunnen geven."





(DND)