Mooie cheque na Travel, Fashion en Dance

07 januari 2019

09u06 0

Het evenement “Travel, Fashion en Dance”, waarvoor dansvereniging GymMAX Dance, reisbureaus Letsbook.be en Flytravel en diverse handelaars uit Dendermonde de handen in elkaar sloegen heeft een mooie som bij elkaar gebracht voor het goede doel. Het event vond plaats in Hangar 43, met een reisbeurs gevolgd door een modeshow en dans. De organisatoren verzamelden daarmee 11.550 euro. Die som wordt verdeeld tussen de Borstkliniek van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en het kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. “We zijn erg verheugd met het succes van ons evenement”, zegt choreografe Danny Verneirt van GymMAX Dance. “Omdat de opbrengst zo goed was, besloten we om ook een deel van het bedrag te schenken aan de dienst Pediatrie Hemato-oncologie van het Prinses Elisabeth ziekenhuis van het UZ Gent.”