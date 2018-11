Monsterboete en jaar cel voor snelheidsduivel die op tien minuten tijd twee keer geflitst werd aan hoge snelheid Porsche Panamera ook in beslag genomen. Koen Baten

20 november 2018

Philippe D.B. is door politierechter Peter D'hondt veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro nadat hij met zijn Porsche Panamera geflitst werd aan 130 kilometer per uur en 117 kilometer per uur op de Baasrodestraat in Dendermonde. Daar is een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

De hallucinante feiten gebeurden op 18 juli 2017 om vier uur ‘s middags. Bovendien reed de man ook rond zonder zijn proeven af te leggen omwille van een vorige veroordeling. “Ik was op weg naar DAF trucks op het hoogveld om een wisselstuk te gaan halen, zodat een van mijn werknemers snel kon vertrekken", aldus de beklaagde. “Omdat ik veel in het buitenland zit was ik vergeten dat ik de proeven nog moest afleggen”, aldus D.B.

“Op klaarlichte dag zo een snelheden op een werkdag is ongelofelijk", aldus Politierechter Peter D'hondt. “Als je nu een ongeval had dan was de mortaliteit geen 100 procent, maar wel 110", klinkt het. De man zelf beseft dat hij fout was. In het verleden werd hij al vier keer veroordeeld voor de politierechtbank in Dendermonde. Naast de zware geldboete en de gevangenisstraf kreeg hij ook een rijverbod van 7 jaar opgelegd en moet hij alle proeven opnieuw afleggen. Daarna moet hij ook nog eens bewijzen dat hij geschikt is om te rijden. “De Porsche Panamera wordt in beslag genomen tot de hele straf is uitgezeten", besliste politierechter D’hondt.