Moestuiniers organiseren Biomarkt Nele Dooms

23 augustus 2018

17u38 0 Dendermonde De Bio Moestuiniers van Grembergen organiseren op zondag 26 augustus een Biomarkt. Alleen biologische groenten en fruit staan er centraal.

De leden van de Bio Moestuiniers verkopen hier hun opbrengsten en verwerkingen van hun tuinen. Bezoekers vinden er naast groenten en fruit, zoals tomaten en komkommers, ook confituren, azijn, olie, ketchup en pickles. De Biomarkt is te bezoeken van 10 tot 17 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de demonstratietuin van de De Bio Moestuiniers, aan de Vijfbunderstraat 23 in Grembergen. De toegang is gratis. Info: debiomoestuiniers@gmail.com.