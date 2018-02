Moedertaaldag vieren met ontbijt én goed verhaal 22 februari 2018

02u42 0 Dendermonde In sociaal restaurant TVORK in Sint-Gillis-Dendermonde vond gisterochtend een volgende 'ontbijt met een verhaal' plaats. Dat stond volledig in het teken van de Internationale Moedertaaldag.

"Met dit initiatief brengen we anderstalige nieuwkomers samen met Nederlandstalige inwoners uit Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout", zegt integratieambtenaar Dorien Heuninck. "Interculturele volksverhalen onderling uitwisselen en vertellen aan elkaar vormt de rode draad van dit gebeuren. Internationale Moedertaaldag, die taalkundige- en culturele diversiteit positief belicht, is hiervoor een ideale gelegenheid. Het is pas door elkaar beter te leren kennen dat foute beeldvorming en vooroordelen verdwijnen." Alle deelnemers waren welkom in TVORK om aan te schuiven voor een lekker ontbijt. Ook de OKAN-klassen, onthaalklassen voor anderstalige jonge nieuwkomers, van Go!Talent en het Oscar Romercollege waren van de partij. De jongeren vergastten het gezelschap op enkele liederen. Vertegenwoordigers van de UiTPAS, Rap Op Stap en sociale kruidenier baatten kraampjes met info en traditionele thee en brood uit. (DND)