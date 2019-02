Mocktails maken in ‘t Plein Nele Dooms

01 februari 2019

15u17 0

Lokaal dienstencentrum ‘t Plein van Baasrode organiseert, in samenwerking met Vormingplus Waas en Dender, op dinsdag 5 februari een workshop “mocktails maken”. Dat zijn cocktails zonder alcohol. De deelnemers leren sprankelende drankjes op basis van gekende en minder gekende ingrediënten met originele combinaties en creatieve presentaties maken. De workshop start om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van ‘t Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode. Meedoen kost 7 euro voor de ingrediënten. Info en inschrijvingen: waas-en-dender@vormingplus.be.