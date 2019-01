Mocktailclub in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

22 januari 2019

Ook in Dendermonde kunnen inwoners weer meedoen met ‘Tournée Minérale’ om een maand lang geen alcohol te drinken. Wie deelneemt, kan zich aansluiten bij Team Dendermonde. Ook het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde doet mee en ondersteunt de actie. Tournée Minérale was de vorige jaren met meer dan 100.000 deelnemers telkens een groot succes. “Een maand lang geen alcohol drinken, geeft je lichaam de tijd om te recupereren van de gebruikelijke alcoholconsumptie”, klinkt het. “Daar zijn voordelen aan verbonden. Sommige mensen slapen beter, anderen hebben meer energie, en nog andere verliezen gewicht. Veel deelnemers voelen zich gewoon beter in hun vel.”

De stad Dendermonde gaat voor een plaats in de top 10 van grootste teams. Inschrijven voor Tournée Minérale kan via www.tourneeminerale.be. Maar dit jaar kan dat ook in ziekenhuis zelf. Het AZ Sint-Blasius opent daarvoor op maandag 28 januari ‘The Mocktailclub’. Die is te vinden in de inkomhal van het ziekenhuis, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, tussen 13.30 en 16 uur. Elke deelnemer die zich inschrijft voor Tournée Minérale krijgt er die namiddag een gratis mocktail.

