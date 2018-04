Mobiele speelpleinwerking op toer 05 april 2018

De mobiele speelpleinwerking Vollen Bak doet ook tijdens deze paasvakantie zijn ronde. Monitoren trekken met een bakfiets volgeladen met spelmateriaal naar verschillende wijken om daar met de kinderen te spelen. Alle kinderen van de wijk en hun vrienden kunnen gratis deelnemen. Vandaag, donderdag 5 april, doet de mobiele speelpleinwerking de Vlotgraslaan aan. Op donderdag 12 april is het Hof ten Rode in Baasrode aan de beurt. Op vrijdag 13 april strijkt Vollen Bak neer in de Sint-Jorisgilde in Dendermonde. Er wordt telkens gespeeld van 14 tot 17 uur. Info: jeugddienst@dendermonde.be of 052/21.20.93. (DND)