Mobiel vaccinatieteam boekt succes

22 februari 2019

Het bezoek van het mobiel vaccinatieteam in het Sociaal Huis in Dendermonde is een succes geworden. Dit team trekt rond in Vlaanderen om kwetsbare doelgroepen, die minder te bereiken zijn, te sensibiliseren over het belang van vaccinatie. De initiatiefnemers zorgen er bovendien ook voor dat personen zich gratis kunnen laten vaccineren. De nadruk ligt op het vaccineren van kinderen, maar ook anderen kunnen een beroep doen op het mobiel vaccinatieteam. Elke groep die geen toegang heeft tot medische voorzieningen behoort tot de doelgroep. “Bij het bezoek aan Dendermonde kwamen 125 mensen langs voor een vaccinatie”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Dat mag zeker een succes genoemd worden.” Het vaccinatieteam zal nog eens langskomen op woensdag 2 oktober.