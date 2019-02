Mobibus tien dagen lang op Gedempte Dender Nele Dooms

04 februari 2019

15u28 1 Dendermonde De Mobibus, de mobiele interactieve tentoonstelling rond verkeer en mobiliteit, staat tien dagen lang op de parking Gedempte Dender in het stadscentrum van Dendermonde. Dat is een initiatief van de verkeersdienst van de lokale politie van Dendermonde.

“Het is ondertussen traditie dat we jaarlijks de Mobibus in Dendermonde laten post vatten voor jongeren van de secundaire scholen hier”, zegt Katleen Bombeke, woordvoerder van de lokale politie van Dendermonde. “Leerlingen uit de vierde jaren maken met de tentoonstelling kennis met onder andere verkeersveiligheid en gevaren op de weg. Onder andere rijden met de bromfiets, gevaren voor fietsers en dodehoek komen aan bod. Dat werkt sensibiliserend voor als ze later zelf een rijbewijs hebben. Het is een project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), met de steun van de Vlaamse overheid.”

De Mobibus blijft tot 15 februari in de stad.