Misbruikte stiefdochter zet klacht op mail 06 maart 2018

02u56 0 Dendermonde Een gewezen uitbater van een Lebbeeks restaurant, riskeert zes jaar cel. Hij staat terecht voor jarenlang seksueel misbruik van zijn stiefdochter, amper tien jaar oud bij het begin van de feiten.

Het slachtoffer, ondertussen een jongvolwassen vrouw, kon haar tranen voor de rechtbank in Dendermonde niet bedwingen. "Ik kan nog altijd niet spreken over wat gebeurd is", zei ze. "Daarom zette ik mijn klacht ook op mail naar de politie. Ik krijg de beelden van wat er gebeurde, maar niet uit mijn hoofd."





De advocate van het slachtoffer vertelde precies wat die jaren, tussen 1998 en 2002, plaatsvond. "De man was gehuwd met de moeder van mijn cliënte", zei meester Lieve Peeters. "Tussen haar tien en veertien jaar werd ze dagdagelijks misbruikt. Ze moest met haar stiefvader mee in bad en zijn geslachtsdeel kussen, ze moest naakt bij hem in bed liggen en ze moest hem bevredigen. Zelfs tijdens een autorit, met een jonger broertje op de achterbank."





Het duurde tot 2014 voor het slachtoffer, dat nu nog altijd in therapie is, klacht indiende. "De beklaagde heeft haar altijd in zijn macht gehad", zei Peeters. "Mijn cliënt is ook lange tijd gevlucht voor de feiten, maar voelde uiteindelijk dat ze haar verhaal moest doen om voort te kunnen met haar leven."





De beklaagde legde gedeeltijke bekentenissen af, maar liet de rechter verstaan dat hij geen probleem ziet. "Ze nam zelf het initiatief", beweerde hij.





De openbaar aanklager reageerde daar kwaad op. "Dat hij de verantwoordelijkheid bij een kind van amper tien jaar oud legt, is absurd en hallucinant", zei procureur Pascal Persoons. "Deze man maakte misbruik van zijn machtspositie over het meisje. Hij heeft onnoemlijke schade toegebracht. Ik vorder zes jaar cel."





De advocaat van de beklaagde vond die vordering "overdreven". "De klacht dateert ook al van vier jaar geleden en het dossier is niet erg dik", zei hij. "Volgens ons is de redelijke termijn overschreden en zou een eenvoudige schuldigverklaring moeten volstaan." De rechter velt vonnis op 9 april. (DND)