Minister Weyts geeft groen licht voor fietspad 07 juni 2018

02u30 2

De N446 van Grembergen tot in Waasmunster krijgt in 2020 een gescheiden fietspad. Dat kregen burgemeesters Herman Vijt (Hamme), Michel Du Tré (Waasmunster) en Piet Buyse (Dendermonde) gisteren te horen toen ze bij minister Ben Weyts een stand van zaken gingen vragen. "Aangezien die plannen al van in 2003 aanslepen, hebben we beslist om samen naar de minister te trekken en op tafel te kloppen. Dat is niet de eerste keer, want we trokken de minister eerder al eens aan de mouw. Maar nu zijn we tevreden dat we terugkeren met een concreet resultaat", zegt Vijt. Nog dit jaar zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die moet in 2019 worden toegekend. In datzelfde jaar wordt de aanbesteding gedaan en in 2020 moeten de werken eindelijk van start gaan. (KDBB)