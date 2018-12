Minderjarige inbrekers opgepakt die gelinkt worden aan verschillende feiten Koen Baten

21 december 2018

Deze week werden twee minderjarigen voorgeleid bij de jeugdrechter van Dendermonde op verdenking van verschillende inbraken in Buggenhout, Opdorp en Dendermonde. De afgelopen twee maanden werden er een viertal inbraken gepleegd in de regio Buggenhout, onder meer in een voetbalkantine in Opdorp. Er werd telkens drank en levenswaren meegenomen en ook zware materiële schade aangericht.

Uit onderzoek van politiezone Buggenhout/Lebbeke bleek het om personen te gaan die in de omgeving woonden. Dezelfde jongeren komen ook in aanmerking voor een inbraak in het scoutslokaal van Dendermonde. Mogelijk kunnen ze ook nog gelinkt worden aan andere inbraken.

Er wordt nog verder onderzoek gevoerd naar mogelijke medeverdachten in deze zaak.