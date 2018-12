Millefleurs maakt samen met kinderen kerstboom tijdens workshop Geert De Rycke

26 december 2018

10u36 2

Carine Bellon, eigenares van bloemenzaak Millefleurs te Buggenhout geeft workshop bloemschikken voor kinderen. “Deze keer maken we een heuse kerstboom met sparrengroen, kerstballetjes, sterretjes én lichtjes” aldus Bellon. Eens het bloemstuk klaar is, zijn er lekkere pannenkoeken en een drankje. Na afloop mogen de kinderen het bloemstuk mee naar huis nemen en is er voor iedere deelnemer nog een leuke attentie! Is (kinder)bloemschikken iets voor jou? Check dan de Facebookpagina van Millefleurs voor meer informatie of stuur een mailtje naar info@millefleurs.eu.