Milieuvriendelijke wagens voor Verko 31 mei 2018

Afvalintercommunale Verko van Dendermonde breidt haar wagenpark uit met milieuvriendelijkere CNG-voertuigen (aardgasvoertuigen - CNG staat voor compressed natural gas). Tegen de lente van 2019 zullen vijftien voertuigen uitgerust zijn met aardgasaandrijving.





Zo investeert Verko in een groener wagenpark en in de strijd tegen milieuvervuiling. In 2017 liet Verko al een CNG-tankstation bouwen op haar bedrijfssite aan de Bevrijdingslaan in Appels. De eerste drie huisvuilwagens op aardgas werden toen in gebruik genomen. Verko wil echter nog verder gaan en heeft daarom beslist om het verdere wagenpark uit te rusten met CNG-voertuigen. "Tegen 2019 zullen er elf grote huisvuilwagens, een kleine huisvuilwagen voor het opruimen van een glasbolsite en een containerwagen met kraan op aardgas rijden", zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. "Ook de bakwagen voor de inzameling van sluikstort zal een CNG-exemplaar zijn." Het kostenplaatje bedraagt zo'n 2,6 miljoen euro. Gemeenten die aangesloten zijn bij Verko kunnen met hun eigen CNG-voertuigen bij de intercommunale komen tanken. (DND)