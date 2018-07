Milieucharters voor bedrijven 12 juli 2018

Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen reikte de jaarlijkse Milieucharters uit. Die gaan sinds 1997 naar een aantal ondernemingen die meer inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is voor het milieu. Sinds 2014 is er ook het Charter Duurzaam Ondernemen (CDO) dat inspanningen honoreert op vlak van onder andere milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. Het aantal uitgereikte CDO's groeide snel: van negen in 2014 tot 41 in 2018. Sinds de lancering van het CDO kregen meer dan 100 Oost-Vlaamse deelnemers het certificaat. Het beloont ondernemingen die zich engageren om extra inspanningen te leveren op het niveau van milieu of duurzaamheid. In de regio Dendermonde zijn er verschillende laureaten van het Charter Duurzaam Ondernemen. Het gaat om Allnex nv uit Schoonaarde, dat scheikundige producten produceert, Prefaco uit Lebbeke, fabrikant van betonelementen en peperkoekproducent Vondelmolen uit Lebbeke. (DND)