Milde straf voor politiecommissaris 10 maart 2018

02u53 0

Politiecommisaris L.D.B. uit Dendermonde heeft in de rechtbank in Dendermonde een milde straf gekregen van de rechter nadat hij doorreed na een alcoholcontrole. De feiten vonden plaats op 2 juni 2017 bij een alcoholcontrole op de Leopold II-laan in Dendermonde.





De commissaris kwam toen van een privé-aangelegenheid en had daar enkele glazen gedronken. Bij de eerste sampling test bleek alles in orde te zijn, maar toch moest hij aan de kant gaan voor een grondigere controle omdat er een foute marge op het toestel kon zitten.





D.B. wachtte daar even maar toen er niemand kwam reed hij gewoon door naar huis. De politie kwam later bij hem een ademtest afnemen die positief was. "Ik acht de feiten van de beklaagde als bewezen, al ging het hier slechts om een beperkte alcohollimiet", aldus Politierechter D'hondt. De overtreding leverde de commissaris een geldboete op van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel. Zijn wagen zal hij nog 21 dagen aan de kant moeten zetten. Binnenkort volgt er ook nog een tuchtsanctie bij de politie, maar hierover is nog geen beslissing genomen. (KBD)