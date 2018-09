Milde straf voor bromfietser na zwaar ongeval Koen Baten

04 september 2018

Thomas V.B. uit Dendermonde verscheen gisteren voor de rechtbank nadat hij op 30 mei 2017 aan hoge snelheid met zijn bromfiets achteraan inreed op een personenwagen op de Kroonveldlaan. De personenwagen wilde links afslaan richting de Kolvenierslaan toen hij plots een hevige klap hoorde. De 18-jarige bromfietser stond zelf terecht omdat zijn bromfiets opgefokt was en veel te hard reed waardoor hij ook niet verzekerd was. De advocaat van de beklaagde had moeite met de positie van de personenwagen. "Het voertuig stond uiterst rechts om af te slaan, waardoor mijn cliënt zeker niet meer langs rechts voorbij kon passeren. Op het eerste zicht was er ook geen richtingsaanwijzer bij de chauffeur. Als je links wil afslaan ga je volgens mij toch niet helemaal rechts op de baan staan", aldus zijn advocaat. "Ik geef toe dat mijn cliënt te snel reed, maar het was niet bewust dat de bromfiets opgefokt was. Het ging om een klassieke Camino van zijn vader waar hij nu mee rondreed. Maar hij is ook al genoeg gestraft, want hij was bijzonder zwaar gekwetst en heeft hier nu nog altijd littekens van", klinkt het. De jongeman zelf was niet aanwezig. Politierechter Peter D'hondt was mild voor de bromfietser en legde hem een geldboete op van 1600 euro waarvan de helft met uitstel. De jongeman kreeg ook een rijverbod van dertig dagen.