Milde straf voor bestuurder zonder rijbewijs die vitrine van supermarkt vernielt Koen Baten

08 januari 2019

14u19 2

N.C. uit Dendermonde nam op 11 november 2017 niet de beste beslissing uit zijn leven. De jongeman was met enkele vrienden op een parking van een supermarkt in Dendermonde achter het stuur gekropen van een wagen, terwijl hij nog geen houder van een rijbewijs was.

C. begon met de wagen te rijden, maar maakte plots een verkeerd manoeuvre. “In plaats van op de rem te duwen, duwde hij op het gaspedaal en reed hij de vitrine binnen van de supermarkt", aldus zijn advocaat. “Vermoedelijk is hij toen bezweken onder de druk van zijn vrienden die hem voorstelden om achter het stuur plaats te nemen", klinkt het. De winkel liep aanzienlijke schade op, en ook de auto had voor enkele duizenden euro’s kosten. De bestuurder draagt zelf alle kosten en heeft intussen een extra job aangenomen om alles te betalen. “Ook thuis kreeg hij al een fikse uitbrander van zijn ouders, ik vraag de nodige mildheid", vult zijn advocaat aan. C. zelf besefte dat hij fout was geweest.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 800 euro met uitstel voor drie jaar. Hij kreeg ook een maand rijverbod opgelegd door de politierechter.