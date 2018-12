Milde straf voor bestuurder die op een maand tijd drie keer zwaar dronken achter stuur zit Koen Baten

14u00 0

Koen R. uit Dendermonde moest vanochtend voor politierechter Peter D'hondt verschijnen nadat hij in februari tot tweemaal toe zwaar dronken betrapt werd door de politie. Ook in maart van dit jaar werd hij opnieuw dronken betrapt achter het stuur, nota bene toen hij zijn ingetrokken rijbewijs ging terughalen bij de politie. “Het was een bijzonder donkere periode toen in mijn leven", verklaarde R.

De eerste feiten dateren van 3 februari 2018. “De man stond toen met zijn voertuig aan te schuiven aan de verkeerslichten in Dendermonde, toen hij plots achteruit bolde", zette het Openbaar Ministerie uiteen. “Beide partijen plaatsten zich langs de kant, maar voor de papieren werden ingevuld sloeg de man op de vlucht naar huis. Daar werd hij door de politie onderworpen aan een alcoholtest.” De man blies toen meer dan 3 promille. Iets meer dan twee weken later op 20 februari was het opnieuw prijs. Hij werd toen tegengehouden door een patrouille en blies toen 2,5 promille. Zijn rijbewijs werd toen onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op 7 maart mocht de man dan zijn rijbewijs gaan terughalen op het politiekantoor in Dendermonde. Dit gebeurde om 08.00 uur ‘s morgens. Toen hij zijn rijbewijs had en in zijn voertuig stapte vertrok de man nogal opvallend, hierdoor ging de politie terug over tot controle en bleek de man weer dronken. “Om 08.00 uur blies hij maar liefst 2,3 promille", zegt het OM. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk opnieuw ingetrokken voor 15 dagen. “Alsof dat niet voldoende was werd de man een uur later opnieuw betrapt achter het stuur van zijn voertuig,” besloot het OM.

De man zelf liet zich na de feiten meteen behandelen en kon aan de hand van testen ook laten zien dat hij intussen aan de beterhand is. “Het was een zeer moeilijke periode en ik heb spijt van wat er toen gebeurde", zegt R. De advocaat van de beklaagde vroeg om mild te zijn en wees op het blanco strafblad van de man. Politierechter Peter D'hondt had hier begrip voor en veroordeelde de man voor de drie feiten samen tot een geldboete van 5.600 euro waarvan 1.200 euro met uitstel. De man zijn rijbewijs werd ook nog vijf maanden extra ingetrokken.