Milde straf na ongeluk onder invloed 21 april 2018

Andres K., die op 8 oktober 2016 in Schoonaarde met zijn Audi A3 tegen een voorgevel reed, heeft van politierechter Peter D'hondt een milde straf gekregen. De jongeman moet een geldboete betalen van 1200 euro en kreeg een rijverbod van dertig dagen. De man werd niet levenslang ongeschikt verklaard. Op het moment van het ongeval was de jongeman onder invloed van alcohol en drugs en reed hij een woning binnen. De schade aan het huis was enorm. Zijn advocaat pleitte in het verleden dat de jongeman een erg moeilijke periode achter de rug had met familiale problemen en dat hij even de verkeerde weg op ging. "Hij werkt nu erg hard om alles te bekostigen en de slachtoffers terug te betalen, wat nog lang zal duren", klonk het. Politierechter D'hondt hield hier rekening mee. (KBD)